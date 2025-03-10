Лыжники спровоцировали сход лавины на курорте Шымбулак в Алматы

По информации ДЧС Алматы, инцидент, который случился 10 марта 2025 года, обошелся без жертв и пострадавших.
В феврале 2025 года в горах Алматы проводили взрывы для профилактики лавин. В результате на Шымбулаке сошло 3,5 тыс. кубометров снега.
Трое туристов во время внетрассового катания на горнолыжном курорте Шымбулак подрезали снежный склон и спровоцировали сход лавины объемом около 3 500 кубометров, сообщает Zakon.kz.
По информации ДЧС Алматы, инцидент, который случился 10 марта 2025 года, обошелся без жертв и пострадавших.
В феврале 2025 года в горах Алматы проводили взрывы для профилактики лавин. В результате на Шымбулаке сошло 3,5 тыс. кубометров снега.