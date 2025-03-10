Власти Екатеринбурга не планируют запрещать электросамокаты на территории города

По данным портала, всего участие в опросе приняли 10 284 жителя Екатеринбурга. В администрации напомнили, что в 2024 году на территории города было зарегистрировано 112 транспортных происшествий с участием пользователей электросамокатов, в результате которых 115 человек получили ранения. «Для снижения количества ДТП помимо профилактической работы специалисты планируют увеличить число участков с ограничением скорости передвижения», — подчеркнули в мэрии.