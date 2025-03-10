В Судже предложили создать музей в честь освобождения территорий от ВСУ

«Идет быстрое освобождение наших населенных пунктов от вооруженных формирований Украины. Я считаю… что в ближайшее время нам удастся освободить. Хочу попросить, Александр Евсеевич, если вы поддержите, дать поручение нашему министерству культуры, Артему Геннадьевичу Демидову, что, конечно, Суджа — это наш Сталинград, мы там должны свой музей сформировать. Поэтому, как только она будет освобождена, необходимо, чтобы наши музейщики вместе с военными поехали туда и подготовили предложения по созданию этого музея», — сообщил Чепик.