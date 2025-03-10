В Судже предложили создать музей в честь освобождения территорий от ВСУ

КУРСК, 10 мар — РИА Новости. Музей в честь освобождения оккупированных украинскими формированиями территорий Курской области предложил создать в Судже при поддержке регионального министерства культуры и.о. первого вице-губернатора Курской области Александр Чепик в ходе еженедельного заседания правительства региона.
«Идет быстрое освобождение наших населенных пунктов от вооруженных формирований Украины. Я считаю… что в ближайшее время нам удастся освободить. Хочу попросить, Александр Евсеевич, если вы поддержите, дать поручение нашему министерству культуры, Артему Геннадьевичу Демидову, что, конечно, Суджа — это наш Сталинград, мы там должны свой музей сформировать. Поэтому, как только она будет освобождена, необходимо, чтобы наши музейщики вместе с военными поехали туда и подготовили предложения по созданию этого музея», — сообщил Чепик.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн инициативу увековечить память о днях освобождения территорий Курской области поддержал.
«Память об этих днях должна сохраниться, в том числе в виде какого-то наглядного материала… поговорим и обсудим еще отдельно», — добавил Хинштейн.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.
По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.