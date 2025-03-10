В Краснодаре жители почти 50 домов временно остались без света 10 марта. Об этом сообщили в городской ЕДДС.
Отключения запланированы до 17:00. Электроэнергии не будет по улицам Ставропольской, 105, 107, 107/1, 107/2, 109/2, 109/3, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 123/2, Седина, 58, 58/1, 58/а, 62, 110, 111, 117, 128, Селезнева, 70, 72, 76, 76/а, 89, Обрезной, 57, 72/б, 80, Янковского, 15, 30.
Временно обесточены дома по улицам Воровского, 79, 78, Брюсова, 80, Кубанонабережной, 37 Ялтинской, 33, 2 Пятилетка, 24, Таманской, 174, Ростовское шоссе, 47, Пионовой, 182, Раздельной, 45, Шевкунова, 12.
Света нет по улицам 3 трудовой, 50, Грушовой, 683, Красной, 60, Леваневского, 15, Гимназической, 97, Полевой проезд, 16.