Снегопад в Астане: аэропорт обратился к пассажирам из-за задержек рейсов

Как сообщается в Telegram-канале аэропорта Астаны, из 84 запланированных рейсов на вылет задерживаются 6.
"Причина — позднее прибытие воздушного судна из-за неблагоприятных погодных условий. На прилет из 86 рейсов задерживаются 8. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме.
В целях обеспечения безопасности полетов, ведется постоянная очистка перрона и взлетно-посадочной полосы. Задействовано 23 единицы специализированной техники для бесперебойного функционирования аэродрома", — сказано в сообщении.
В аэропорту также подчеркнули, что пассажиры могут уточнить статус рейсов и возможные изменения в расписании у авиакомпании на официальном сайте аэропорта и по номеру круглосуточного call-центра — 8 (7172) 702−999.