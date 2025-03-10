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Снегопад в Астане: аэропорт обратился к пассажирам из-за задержек рейсов

Из-за непогоды в Астане на данный момент задерживаются 6 рейсов на вылет и 8 рейсов на прилет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу аэропорта столицы.

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Источник: nn-airport.kz

Как сообщается в Telegram-канале аэропорта Астаны, из 84 запланированных рейсов на вылет задерживаются 6.

"Причина — позднее прибытие воздушного судна из-за неблагоприятных погодных условий. На прилет из 86 рейсов задерживаются 8. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме.

В целях обеспечения безопасности полетов, ведется постоянная очистка перрона и взлетно-посадочной полосы. Задействовано 23 единицы специализированной техники для бесперебойного функционирования аэродрома", — сказано в сообщении.

В аэропорту также подчеркнули, что пассажиры могут уточнить статус рейсов и возможные изменения в расписании у авиакомпании на официальном сайте аэропорта и по номеру круглосуточного call-центра — 8 (7172) 702−999.