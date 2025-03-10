Секретная схема помогла выиграть жителю Башкирии миллионы рублей в лотерею

В Башкирии на одного миллионера стало больше. Пенсионер смог выиграть в лотерею два миллиона рублей, играя по своей схеме. По его словам, он всегда покупает первый и последний билеты в пачке. В этот раз, который стал для него удачным, изменять традиции мужчина не стал.