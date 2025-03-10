Секретная схема помогла выиграть жителю Башкирии миллионы рублей в лотерею

В Башкирии на одного миллионера стало больше. Пенсионер смог выиграть в лотерею два миллиона рублей, играя по своей схеме. По его словам, он всегда покупает первый и последний билеты в пачке. В этот раз, который стал для него удачным, изменять традиции мужчина не стал.
Узнал о своем выигрыше житель Башкирии от продавца. Новость мужчина воспринял спокойно и должно, говорит, всегда знал, что меня ждет удача.
До выхода на пенсию победитель работал плотником, слесарем, механиком, начальником управления и директором. Выигрыш мужчина хочет потратить на свое здоровье и поможет частично выплатить ипотеку детей.
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