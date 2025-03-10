Грудной ребёнок получил удар током в фотостудии в Хабаровске

В Хабаровске 8 марта 2025 года в фотостудии-студии на улице Доватора, по словам матери девочки, во время фотосессии ребёнок свободно передвигался по студии и случайно схватился за провода, — сообщает телеграм-канал Amur Mash.
Прокуратура Хабаровского края сообщила, что по данному факту проводится проверка. Надзорное ведомство выясняет, соблюдались ли требования безопасности в фотостудии, а также примет меры прокурорского реагирования, если выявит нарушения.
Кроме того, Следственный комитет по Хабаровскому краю и ЕАО рассматривает случившееся на предмет состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ходе процессуальной проверки следователи дадут оценку действиям владельцев и сотрудников фотостудии.
По предварительным данным, девочка получила лёгкий удар током и её жизни ничего не угрожает. После осмотра в больнице её отпустили домой.