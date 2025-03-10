До +7 градусов прогреется воздух в Челябинской области в ближайшие дни

Ночью 13 марта местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, от минус 2 до плюс 3, при прояснении — до 7 ниже нуля. Днем в четверг облачно с прояснением, небольшой, местами умеренный дождь, на севере -с мокрым снегом, плюс 2−7. Ветер южный 4−9 м/с, кое-где порывы до 14 м/с.