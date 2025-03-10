До +7 градусов прогреется воздух в Челябинской области в ближайшие дни

По информации синоптиков, ночью 11 марта местами пройдет небольшой и мокрый снег, в горах — умеренный, минус 5−10, при прояснении — до 16.
Днем во вторник при переменной облачности в северной половине кое-где небольшой и мокрый снег, от минус 2 до плюс 3 градусов.
В течение предстоящих суток в отдельных районах вероятны гололедные явления, ветер: ночью западной четверти 3−8, локально порывы до 13, днем — южной четверти 3−8.
Ночью 12 марта преимущественно без осадков и минус 6−11. Днем в среду облачно с прояснением, местами небольшие осадки и виде мокрого снега и дождя, плюс 1−6. Ветер южный, его скорость 4−9 м/с, локально порывы до 14 м/с.
Ночью 13 марта местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, от минус 2 до плюс 3, при прояснении — до 7 ниже нуля. Днем в четверг облачно с прояснением, небольшой, местами умеренный дождь, на севере -с мокрым снегом, плюс 2−7. Ветер южный 4−9 м/с, кое-где порывы до 14 м/с.