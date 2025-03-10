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Непогода парализовала столицу: в Астане зафиксировано около 100 ДТП

В Астане в связи с ухудшением погодных условий произошло порядка 100 ДТП, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ДП города.

Сейчас в Ричмонде: +2° 0 м/с 75% 757 мм рт. ст. +6°
Источник: Tengrinews

С утра на территории столицы зафиксировано около ста дорожно-транспортных происшествий.

отмечается в сообщении

В связи с этим правоохранительные органы настоятельно призывают водителей быть предельно внимательными, учитывать снижение видимости и сложные дорожные условия.

При выезде на личном транспорте важно учитывать сообщения об ухудшении погодных условий и ограничениях в движении (гололед, метель и так далее). Необходимо избегать резких маневров, держать дистанцию до впереди идущего транспорта больше привычной в полтора-два раза.

говорится в сообщении

Кроме того, все выезды из Астаны закрыты. Жителей и гостей столицы просят воздержаться от загородных поездок.

Также напоминаем о необходимости не препятствовать работе коммунальных служб, занимающихся очисткой улиц от снега. Просим автовладельцев не оставлять транспортные средства на обочинах.

подчеркивается в информации