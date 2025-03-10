Глава Союза отцов высказался об избиении девочки-квадробера в Новосибирске

Напомним, в парке «Арена» 9 марта школьники собрали компанию и напали на девочку-квадробера. Нападавшие зафиксировали свои действия на видео, которое они опубликовали в своём телеграм-канале. На записанном ролике видно, как несколько мальчиков прижали девочку к земле, заломали ей руки и надели наручники. После этого они сняли с неё маску и сожгли её.