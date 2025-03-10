Глава Союза отцов высказался об избиении девочки-квадробера в Новосибирске

Глава новосибирского Союза отцов Сергей Майоров в разговоре с Om1 Новосибирск прокомментировал случай избиения девочки, увлекающейся квадробингом. Он отметил, что такие радикальные методы, вне зависимости от мотивов нападавших, абсолютно недопустимы.
Напомним, в парке «Арена» 9 марта школьники собрали компанию и напали на девочку-квадробера. Нападавшие зафиксировали свои действия на видео, которое они опубликовали в своём телеграм-канале. На записанном ролике видно, как несколько мальчиков прижали девочку к земле, заломали ей руки и надели наручники. После этого они сняли с неё маску и сожгли её.
«Это нужно пресекать, с этим нужно бороться. А родителям в первую очередь стоит больше внимания уделять своим детям, взаимодействовать с ними, объяснять, что можно, а что нельзя», — дополнил Сергей Майоров.
Глава Союза отцов осудил нападение на девочку. Он отметил, что мужчина должен защищать женщин, а не нападать на них, лучше подарить девочке цветы, чем заковывать в наручники.
Он считает, что квадробинг — это детская шалость, которая не несёт серьезных последствий и не выходит за рамки приличия.
«Дети побалуются и забудут. По крайней мере, я ни разу не слышал и не видел, чтобы увлечение квадробингом привело к тяжёлым последствиям, психологическим расстройствам. В основном это просто развлечение: повеселились, разошлись, забыли. Поэтому бороться с этим явлением неправильно. Но и пропагандировать его тоже не стоит», — сказал глава новосибирского Союза отцов.
Подчёркивая важность всестороннего развития ребёнка, он отметил, что дети должны развиваться духовно, интеллектуально и физически, посещая кружки и секции, что позволит им раскрыться и не причинять вред другим.