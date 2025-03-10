Магии быть: знаменитый салон «Мандрагора» во Владивостоке не закрылся

Знаменитый салон «Мандрагора» во Владивостоке не закрывается. Он продолжает свою работу в новом формате. Учредитель эзотерического пространства Татьяна Александрова внесла ясность в ситуацию. Ранее ИА PrimaMedia писало о прекращении работы салона в виду соответствующих писем на почту.
Письмо, что салон «Мандрагора» прекращает свою деятельность, натолкнуло корр. ИА PrimaMedia на мысль, что эзотерическое пространство закрывается навсегда. Тем более, что та же информация была на сайте салона, а единственный указанный в контактах номер не работал. Но оказалось, информация интерпретирована неверно. Сайт не работает уже много лет, вместо этого салон использует новые медиа. «Мандрагора» же в своем письме имела в виду, что прекращает присылать свои гороскопы региональным СМИ.
— У нас поменялась только подача астрологических прогнозов. Мы этим занимались на протяжении 30 лет. На сегодняшний день информационный рынок переполнен астрологическими прогнозами всякого разного качества. Поэтому, чтобы не потеряться в этом немножко неправильном контенте, мы решили от него отказаться. Все-таки гороскоп — это дело индивидуальное. Составить гороскоп сейчас могут даже нейросети. Но это развод чистой воды, а люди находятся в психологически сложных ситуациях. Сейчас появилось много недобросовестных астрологов, а население стало очень внушаемым. Мы бы не хотели брать на себя ответственность за его психосоматическое состояние, — поделилась Татьяна Александрова.
Собеседница информационного агентства подчеркнула, что актуальность подачи гороскопа через СМИ не имеет смысла и неправильно ориентирует людей на то, как нужно жить.
— Люди сами должны принимать решения. Поэтому есть новые подачи предсказательных систем, чтобы сориентировать других в будущем дне, — рассказала учредительница «Мандрагоры».