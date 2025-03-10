Магии быть: знаменитый салон «Мандрагора» во Владивостоке не закрылся

— У нас поменялась только подача астрологических прогнозов. Мы этим занимались на протяжении 30 лет. На сегодняшний день информационный рынок переполнен астрологическими прогнозами всякого разного качества. Поэтому, чтобы не потеряться в этом немножко неправильном контенте, мы решили от него отказаться. Все-таки гороскоп — это дело индивидуальное. Составить гороскоп сейчас могут даже нейросети. Но это развод чистой воды, а люди находятся в психологически сложных ситуациях. Сейчас появилось много недобросовестных астрологов, а население стало очень внушаемым. Мы бы не хотели брать на себя ответственность за его психосоматическое состояние, — поделилась Татьяна Александрова.