УК в Хабаровском крае заплатит двойной штраф за уклонение от выплат

В Хабаровском крае судебные приставы привлекли к административной ответственности управляющую компанию из рабочего поселка Ванино, которая уклонялась от выплаты штрафа. Теперь юридическому лицу предстоит заплатить в два раза больше — 500 тысяч рублей вместо первоначальных 250 тысяч. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.