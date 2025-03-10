УК в Хабаровском крае заплатит двойной штраф за уклонение от выплат

В Хабаровском крае судебные приставы привлекли к административной ответственности управляющую компанию из рабочего поселка Ванино, которая уклонялась от выплаты штрафа. Теперь юридическому лицу предстоит заплатить в два раза больше — 500 тысяч рублей вместо первоначальных 250 тысяч. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Ранее компания, занимающаяся обслуживанием многоквартирных домов, была оштрафована за осуществление деятельности без обязательной лицензии. Нарушение было квалифицировано по статье Кодекса об административных правонарушениях РФ. Исполнительный документ о взыскании штрафа поступил в отделение судебных приставов по Ванинскому району.
Судебный пристав своевременно уведомил управляющую компанию о возбуждении исполнительного производства и предупредил о последствиях уклонения от выполнения требований. Однако организация проигнорировала предупреждение и не выплатила штраф в добровольный срок.
В связи с этим судебный пристав составил протокол об административном правонарушении по статье «Уклонение от исполнения административного наказания». Суд признал компанию виновной и удвоил размер штрафа. Теперь управляющей компании предстоит выплатить 500 тысяч рублей.