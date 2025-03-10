На Дону введут отказ от бумажных билетов при оплате проезда

Уточняется, что для оплаты проезда достаточно приложить карту к терминалу, дождаться звукового сигнала и сообщения на экране, которые подтвердят оплату. Также пассажир сможет получить бумажный билет, если сообщит об этом водителю и повторит процедуру оплаты.