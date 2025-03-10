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На Дону введут отказ от бумажных билетов при оплате проезда

В Ростовской области агентство развития платежных систем запускает проект по отказу от бумажных билетов при оплате проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает администрация региона.

Источник: Коммерсантъ

Пассажиры смогут оплачивать проезд без получения бумажного билета, что сократит время ожидания и сделает использование транспорта удобным. Планируется, что каждое транспортное средство сможет сэкономить 215 минут в месяц на посадке пассажиров.

Уточняется, что для оплаты проезда достаточно приложить карту к терминалу, дождаться звукового сигнала и сообщения на экране, которые подтвердят оплату. Также пассажир сможет получить бумажный билет, если сообщит об этом водителю и повторит процедуру оплаты.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Аксае наблюдается дефицит терминалов безналичной оплаты в автобусах.