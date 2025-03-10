В Севастополе сократилось число закрытых из-за ОРВИ школ

«За прошлую неделю ситуация по заболеваемости в школах стабилизировалась и значительно улучшается. По сравнению с прошлым понедельником у нас более, чем в два раза уменьшилось количество закрытых школ. Наблюдаем тенденцию на снижение заболеваемости у школьников», — сообщил Кривонос.