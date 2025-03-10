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В Севастополе сократилось число закрытых из-за ОРВИ школ

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости Крым. В Севастополе за неделю снизился показатель заболеваемости острыми респираторными заболеваниями среди школьников, число закрытых школ сократилось до девяти. Об этом на аппаратном совещании правительства города доложил директор департамента образования и науки Максим Кривонос.

Источник: РИА "Новости"

«За прошлую неделю ситуация по заболеваемости в школах стабилизировалась и значительно улучшается. По сравнению с прошлым понедельником у нас более, чем в два раза уменьшилось количество закрытых школ. Наблюдаем тенденцию на снижение заболеваемости у школьников», — сообщил Кривонос.

Из девяти закрытых школ к концу недели восемь планируют вернуть к очному обучению. Еще одна школа выйдет со следующего понедельника.

Ранее сообщали, что в Крыму продолжается рост ОРВИ, в связи с чем на полуострове закрыто около полусотни учреждений образования.