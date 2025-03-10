В МВД рассказали о полезной функции в Telegram

«Рекомендуем пользователям обновить Telegram. В новой версии реализована функция, направленная на борьбу с мошенничеством. Теперь при связи с незнакомым номером пользователи смогут увидеть дату регистрации и страну, в которой зарегистрирован телефонный номер», — говорится в сообщении.