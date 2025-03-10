В МВД рассказали о полезной функции в Telegram

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В обновленной версии Telegram пользователь сможет увидеть дату регистрации и страну, в которой зарегистрирован телефонный номер незнакомца, эта функция поможет избежать общения с аферистами, пояснило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
«Рекомендуем пользователям обновить Telegram. В новой версии реализована функция, направленная на борьбу с мошенничеством. Теперь при связи с незнакомым номером пользователи смогут увидеть дату регистрации и страну, в которой зарегистрирован телефонный номер», — говорится в сообщении.
Если данные сведения не соответствует тому, что говорит или кем представляется собеседник, лучше прекратить общение, уточнили в МВД.
«Также с осторожностью стоит относиться к недавно зарегистрированным аккаунтам», — заключили в ведомстве.