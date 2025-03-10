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Прокуратура нашла нарушения в работе коммунальщиков в Исилькуле

В ведомстве выявили факты ненадлежащей очистки дорог и тротуаров от снега.

Источник: Комсомольская правда

В Исилькуле прокуратура обязала коммунальщиков очистить улицы города от снега и наледи. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.

В ходе проверки в ведомстве выявили нарушения законодательства по уборке и содержанию городских дорог и тротуаров, в том числе около школ и детсадов.

Прокуратура внесла представление врио главы Исилькуля и обязала устранить все нарушения. После этого коммунальщики очистили дороги от снега и наледи.

Ранее «КП Омск» сообщала, что не все предприниматели Омска правильно убирают снег.