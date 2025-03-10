Прокуратура нашла нарушения в работе коммунальщиков в Исилькуле

В Исилькуле прокуратура обязала коммунальщиков очистить улицы города от снега и наледи. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.
В ходе проверки в ведомстве выявили нарушения законодательства по уборке и содержанию городских дорог и тротуаров, в том числе около школ и детсадов.
Прокуратура внесла представление врио главы Исилькуля и обязала устранить все нарушения. После этого коммунальщики очистили дороги от снега и наледи.
Ранее «КП Омск» сообщала, что не все предприниматели Омска правильно убирают снег.