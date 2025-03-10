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Сотню живых омаров из ОАЭ нашли таможенники у пассажира в Пулково

Таможенники в Петербурге пресекли незаконный ввоз партии живых омаров почти на 700 тысяч рублей. Пассажир пытался заверить, что это для себя, но потом сознался, что в ресторан.

В багаже пассажира, прилетевшего в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов, пулковские таможенники обнаружили 107 живых омаров общим весом в 66 кг, сообщили 10 марта в пресс-службе ФТС России. Членистоногих перевозили в специальных пенопластовых коробках, обтянутых полиэтиленом, но без разрешительных документов.

Сначала пассажир рассказал, что везет омаров, чтобы поселить у себя в бассейне. Однако позже он сознался, что доставку охлажденных морских деликатесов заказал один из московских ресторанов.

Экспертиза установила, что омары принадлежат к роду Homarinus. В России стоимость такой же партии деликатеса составляет почти 700 тысяч рублей.

В итоге пассажир заработал два административных дела: за недекларирование товаров и за несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров.