Сотню живых омаров из ОАЭ нашли таможенники у пассажира в Пулково

В багаже пассажира, прилетевшего в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов, пулковские таможенники обнаружили 107 живых омаров общим весом в 66 кг, сообщили 10 марта в пресс-службе ФТС России. Членистоногих перевозили в специальных пенопластовых коробках, обтянутых полиэтиленом, но без разрешительных документов.
Сначала пассажир рассказал, что везет омаров, чтобы поселить у себя в бассейне. Однако позже он сознался, что доставку охлажденных морских деликатесов заказал один из московских ресторанов.
Экспертиза установила, что омары принадлежат к роду Homarinus. В России стоимость такой же партии деликатеса составляет почти 700 тысяч рублей.
В итоге пассажир заработал два административных дела: за недекларирование товаров и за несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров.