Освещение в подземном переходе в центре Ростова восстановят до 11 марта

Освещение в подземном переходе на улице Большой Садовой в Ростове-на-Дону должны восстановить до 11 марта. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Власти донской столицы уточняют, что проблемы с освещением появились из-за неизвестных вандалов. Хулиганы повредили линию освещения и оторвали светильники.
— Подземный переход на пересечении Большой Садовой и Университетского — социально-значимый объект. Жителям и гостям города необходимо сообщать правоохранителям о хулиганских выходках, — просят в городской администрации.
Добавим, также к этому времени уже откачали воду из туннельной части перехода на площади Карла Маркса. В этой точке восстановили работу насосного оборудования.