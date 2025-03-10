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Освещение в подземном переходе в центре Ростова восстановят до 11 марта

Вандалы повредили освещение в подземном переходе в Ростове, ремонт уже ведется.

Источник: Комсомольская правда

Освещение в подземном переходе на улице Большой Садовой в Ростове-на-Дону должны восстановить до 11 марта. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Власти донской столицы уточняют, что проблемы с освещением появились из-за неизвестных вандалов. Хулиганы повредили линию освещения и оторвали светильники.

— Подземный переход на пересечении Большой Садовой и Университетского — социально-значимый объект. Жителям и гостям города необходимо сообщать правоохранителям о хулиганских выходках, — просят в городской администрации.

Добавим, также к этому времени уже откачали воду из туннельной части перехода на площади Карла Маркса. В этой точке восстановили работу насосного оборудования.