Сколько россиян одобряют воссоединение Крыма с РФ спустя 11 лет

Среди респондентов доминирует мнение, что вхождение Крыма и Севастополя в состав России принесло обоюдную пользу. Так, 73% говорят о пользе для России, 74% — об успешном развитии Крыма в составе РФ. Также большинство россиян убеждены, что жизнь крымчан после воссоединения с Россией изменилась к лучшему.