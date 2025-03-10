Создан первый отечественный комплекс для мониторинга возгораний с беспилотника

Решение позволяет в режиме реального времени транслировать с БАС «Геоскан 801» видео и данные тепловизионной камеры, координаты маршрута беспилотника и телеметрию на сервер системы «Лесохранитель». Все данные передаются по защищенному протоколу, что гарантирует их безопасность. Реализована возможность импортировать полетные задания для беспилотника с сервера «Лесохранителя» или флеш-накопитель на пульт дистанционного управления «Геоскана 801». Результаты съемки можно наложить на карту в «Лесохранителе» для анализа и оперативного принятия решений.