Создан первый отечественный комплекс для мониторинга возгораний с беспилотника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Первый отечественный комплекс для видеомониторинга возгораний с беспилотника в режиме реального времени создан в России, сообщили ТАСС в пресс-службе ГК «Геоскан».
«ГК “Геоскан” и “Формоза-софт” интегрировали беспилотники “Геоскан 801” с системой дистанционного мониторинга лесных пожаров “Лесохранитель”. Это позволило создать первый полностью российский компактный беспилотный комплекс для оперативного видео- и тепловизионного контроля пожарной обстановки, благодаря которому подразделения Рослесхоза и МЧС по всей стране будут получать готовые данные для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации», — рассказали в пресс-службе.
Решение позволяет в режиме реального времени транслировать с БАС «Геоскан 801» видео и данные тепловизионной камеры, координаты маршрута беспилотника и телеметрию на сервер системы «Лесохранитель». Все данные передаются по защищенному протоколу, что гарантирует их безопасность. Реализована возможность импортировать полетные задания для беспилотника с сервера «Лесохранителя» или флеш-накопитель на пульт дистанционного управления «Геоскана 801». Результаты съемки можно наложить на карту в «Лесохранителе» для анализа и оперативного принятия решений.
«Предстоящий летний сезон должен существенно изменить возможности подразделений региональных служб охраны и защиты лесов в большинстве регионов страны по выявлению и предотвращению лесных пожаров — по нацпроекту “БАС” к ним на службу поступят более 1 000 беспилотных комплексов “Геоскан 801”. Интеграция с системой “Лесохранитель” превращает наши БАС в готовый инструмент оперативного контроля пожарной обстановки», — отметил генеральный директор компании «Геоскан» Алексей Юрецкий.
Директор компании «Формоза-софт» Игорь Храмов рассказал, что интеграция с БАС «Геоскан 801» позволила создать универсальное решение для мониторинга пожаров, где программная платформа «Лесохранитель» выступает «мозгом» системы, анализируя и обрабатывая данные и оперативно передавая их службам реагирования.