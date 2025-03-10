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Двое кандидатов не явились в день отбора на пост главы Ростова-на-Дону

Двое из 12 кандидатов не явились в день отбора на пост главы Ростова.
Источник: Комсомольская правда

Два кандидата на пост главы Ростова-на-Дону не явились в день отбора на должность. Эту информацию «КП — Ростов-на-Дону» сегодня, 10 марта, подтвердили в пресс-службе гордумы.

Таким образом, конкурсная комиссия будет выбирать из 10 претендентов.

Напомним, сегодня участники специальной комиссии должны провести собеседования с потенциальными управленцами. Также планируется тестирование. Завтра, 11 марта, окончательное решение вынесут депутаты гордумы.

Добавим, главу Ростова-на-Дону отбирают среди кандидатов старше 35 лет с высшим образованием и опытом руководящей работы в области финансов, права, экономики или социальной сферы.