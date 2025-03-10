Двое кандидатов не явились в день отбора на пост главы Ростова-на-Дону

Два кандидата на пост главы Ростова-на-Дону не явились в день отбора на должность. Эту информацию «КП — Ростов-на-Дону» сегодня, 10 марта, подтвердили в пресс-службе гордумы.
Таким образом, конкурсная комиссия будет выбирать из 10 претендентов.
Напомним, сегодня участники специальной комиссии должны провести собеседования с потенциальными управленцами. Также планируется тестирование. Завтра, 11 марта, окончательное решение вынесут депутаты гордумы.
Добавим, главу Ростова-на-Дону отбирают среди кандидатов старше 35 лет с высшим образованием и опытом руководящей работы в области финансов, права, экономики или социальной сферы.