БелАЗ, МАЗ и МТЗ стали самыми популярными объектами промышленного туризма. Об этом со ссылкой на замминистра промышленности Беларуси Андрея Кузнецова сообщает БЕЛТА.
Так, на пресс-конференции, посвященной «Месяцу промышленного туризма в Беларуси», Кузнецов сообщил, что в стране наблюдается взрывной рост интереса к промышленному туризму.
По словам замминистра, в 2024 году экскурсии по действующим производствам, принадлежащим Министерству промышленности, Министерству архитектуры и строительства, концернам «Беллегпром» и «Белгоспищепром», привлекли порядка 267 тысяч посетителей. Это на треть превышает показатель предыдущего года.
Особый ажиотаж наблюдался на предприятиях, находящихся в ведении Министерства промышленности, где побывало почти 155 тысяч человек — это на 67% больше, чем годом ранее. В частности, на «Беллегпроме» побывали около пяти тысяч посетителей (рост на 25%), а производства «Белгоспищепром» приняли почти 58,5 тысячи экскурсантов, продемонстрировав рост в 121%. Карьер «Гранит» и стеклозавод «Неман», входящие в структуру Минстройархитектуры, также пользовались популярностью: их посетили 48,6 тысячи человек.
Ну, а лидерами по числу посетителей среди предприятий Минпрома стали гиганты белорусской промышленности: ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», Минский тракторный завод (МТЗ) и Минский автомобильный завод (МАЗ).
Ранее мы сообщали, что БелАЗ открыл первый фирменный магазин одежды и обуви а-ля Timberland.
А МТЗ выпустил собственный мармелад в виде трактора с малиновым вкусом.
Кроме того, белорусские компании БелАЗ, Santa, БМЗ и МАЗ вошли в топ-50 компаний российского Forbes.