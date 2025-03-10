БелАЗ, МАЗ и МТЗ стали самыми популярными объектами промышленного туризма

Особый ажиотаж наблюдался на предприятиях, находящихся в ведении Министерства промышленности, где побывало почти 155 тысяч человек — это на 67% больше, чем годом ранее. В частности, на «Беллегпроме» побывали около пяти тысяч посетителей (рост на 25%), а производства «Белгоспищепром» приняли почти 58,5 тысячи экскурсантов, продемонстрировав рост в 121%. Карьер «Гранит» и стеклозавод «Неман», входящие в структуру Минстройархитектуры, также пользовались популярностью: их посетили 48,6 тысячи человек.