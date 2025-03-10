Лукашенко назначил экс-премьера Романа Головченко главой Нацбанка Беларуси

Бывший премьер-министр Беларуси Роман Головченко возглавит Нацбанк. Соответствующее назначение сделал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщила БелТА.
До настоящего времени Романа Головченко руководил правительством Беларуси. Озвучивая решение, Лукашенко отметил, что назначение Головченко главой Нацбанка связано с его давним желанием большей вовлеченности банковской системы в экономику страны.
— Роман Александрович всегда хотел большей вовлеченности банка и банковской системы в экономику. Опытный человек. Очень важное назначение, — прокомментировал он.
Также президент предположил, что Роман Головченко и назначенный на должность премьер-министра Александр Турчин, то есть глава Нацбанка и премьер-министр, найдут общий язык и «наконец-то поставят с ног на голову некоторые вопросы экономики», касающиеся ее финансирования.
Еще Лукашенко поблагодарил Головченко за то, что он согласился возглавить главный финансовый регулятор страны.
— Абсолютно искренне хочу публично сказать, чтобы не было кривотолков, — заметил он.
При этом президент предостерег экс-премьера, что в Нацбанк он не идет отдыхать, но получит смену обстановки. И еще отметил, что и жизнь президента такая же, когда отдых не в том, чтобы лежать на диване, а сменить род деятельности.
— Я так живу. И, думаю, у вас тоже такая жизнь. Поэтому после этого жуткого периода вашей работы председателем правительства, сменив обстановку, вы немножко хоть расслабитесь. Может, не отдохнете. Но по моему замыслу вы точно не отдохнете, — прокомментировал президент.
Биография Романа Головченко.
Известно, что бывший премьер-министр Беларуси родился 10 августа 1973-го в городе Жодино Минской области. В 1996-м Роман Головченко окончил Московский госинститут международных отношений МИД России по специальности «международные отношения», а в 2003-м — Академию управления при президенте Беларуси по специальности «экономика и управление внешнеэкономической деятельностью».
В период с 1997-го по 2002-й работал главным специалистом госсекретариата Совбеза Беларуси, откуда перешел работать в генпрокуратуру замначальника отдела.
С 2005-го по 2006-й Головченко был главным советником управления внешней политики Администрации президента. После этого три года он трудился главным советником отдела сотрудничества в сфере международной безопасности, главным советником управления международной безопасности Госсекретариата Совбеза Беларуси.
С июля по декабрь 2009-го Головченко являлся советником-посланником посольства Беларуси в Польше. А вернувшись в Беларусь стал заместителем председателя Госкомвоенпрома.
В апреле 2013-го Головченко вернулся на дипломатическую работу и до августа 2018-го был чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах — по совместительству в Катаре, Кувейте и Саудовской Аравии. После возвращения Головченко был присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
С августа 2018-го Головченко возглавлял Государственный военно-промышленный комитет Беларуси. А 4 июня 2020-го президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром республики.
Что сказал Головченко после назначения главой Нацбанка 10 марта 2025.
Общаясь с журналистами после своего назначения, Роман Головченко подчеркнул: «Банковская система адаптировалась к шокам и вызовам».
Глава Нацбанка отметил:
«Конечно, сложности в работе возникают, потому что мы не можем игнорировать то, что происходит на внешнем контуре».
Роман Головченко заметил, что страна научилась с этим жить и нашла свои пути.
Говоря о том, что банковская система находится под санкционным давлением, он высказал уверенность, что «эта ситуация ненадолго, и здравый смысл возобладает».
Руководитель Нацбанка вспомнил о периоде, когда начинал работать на посту премьер-министра:
«Это был 2020 год. И первое, на что таргетировались после выборов деструктивные силы — на расшатывание банковской системы… спровоцировать набег на банки и забрать депозиты, вот эти все фейковые новости, что не будут выдавать депозиты и так далее».
Он заметил, что это было неслучайно, потому что затрагивало каждого человека. Роман Головченко уверен, что «финансовая система, ее стабильность — это критически важно для устойчивости не только экономики, но и государства в целом».
Он подчеркнул, что уроки хорошо усвоены, «в том числе и ошибки, которые совершались в тех или иных экономических решениях».
Также Александр Лукашенко назначил экс-главу Миноблисполкома премьер-министром Беларуси.
Ранее мы писали, что Александр Лукашенко назначил премьер-министра и главу Нацбанка в кадровый день 10 марта.