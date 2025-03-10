Сход лавины на Шымбулаке: администрация курорта ведет поиски нарушителей

Сообщается, что было спущено порядка 7 тыс. кубометров снега на участках «Конус», «Школьник» и «Сухой Лог». Также в пресс-службе утверждают, что после завершения тестирования, все участки внетрассового катания были ограждены сетками и оборудованы предупреждающими и запрещающими знаками.