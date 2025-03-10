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Сход лавины на Шымбулаке: администрация курорта ведет поиски нарушителей

Администрация «Шымбулака» причиной сегодняшнего схода лавины назвала действия трех лыжников, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу горнолыжного курорта.

Источник: pixabay.com

В Telegram-канале горнолыжного курорта «Шымбулак» опубликован официальный комментарий по поводу схода лавины, который произошел сегодня утром на горе Школьник, в районе канатной дороги «Комби-2».

В комментарии указано, что после обильных осадков, выпавших 7 и 9 марта лавинная служба курорта провела профилактические спуски, осуществив пять взрывов с использованием противолавинной установки «Аваланчер».

Сообщается, что было спущено порядка 7 тыс. кубометров снега на участках «Конус», «Школьник» и «Сухой Лог». Также в пресс-службе утверждают, что после завершения тестирования, все участки внетрассового катания были ограждены сетками и оборудованы предупреждающими и запрещающими знаками.

"В 10:02 на пульт центра оперативного управления курорта поступило сообщение о сходе лавины с верхней экспозиции горы Школьник. Служба спасения незамедлительно прибыла на место и провела обследование лавинного участка. Пострадавших и жертв не обнаружено.

Также установлено, что три лыжника самовольно нарушили запрещающие знаки и ограждения, пересекли сетки и выехали на опасный участок, спровоцировав лавину. В настоящее время служба безопасности курорта ведет работу по их установлению и поиску", — сказано в сообщении.

Сейчас трассы «Комби-2» и «Левый Талгар» закрыты, канатная дорога «Комби-2» работает только для пеших гостей.

«Горный курорт “Шымбулак” настоятельно призывает всех гостей строго соблюдать установленные знаки безопасности и ограждения! Игнорирование предупреждающих знаков может поставить под угрозу не только вашу жизнь, но и жизни окружающих. Опасные зоны закрываются исключительно в целях предотвращения несчастных случаев», — обратились к посетителям представители курорта.