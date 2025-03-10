Снежная каша и грязь: что не так с зимним содержанием улиц Самары

«Песко-соляная смесь — это дешево, сердито, эффективно, но она имеет целый ряд негативных последствий. Это и экология, и грязь. Часть песка, какой бы фракции он не был, измельчается. В итоге, к весне это все превращается в пыль, грязь, везде разлетается, мы этим дышим. Нужно применять современные реагенты. На самом деле это не какая-то агрессивная химия, как некоторые представляют. По сути это та же соль, просто соли бывают разные. Соответственно, набор солей в разных сочетаниях, плюс дополнительные добавки типа ингибиторов коррозии и прочего, делают состав более сбалансированным, что уменьшает воздействие на обувь, домашних животных, на машины и так далее», — считает эксперт.