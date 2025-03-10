На дорогах Самары установят новые камеры слежения за авто: адреса

Как указано в техзадании, победитель торгов должен будет обеспечить внедрение интеграционной платформы интеллектуальной транспортной системы Самарской области и модернизацию подсистемы мониторинга параметров транспортных потоков. В частности, предусмотрена установка программно-аппаратных комплексов автоматического сбора статистических данных и ситуационной аналитики (ПАК), оснащенных видеокамерами с сенсорами. Они будут анализировать транспортные потоки. Причем оборудование способно распознавать цвета и марки машин, фиксировать скорость движения авто, интенсивность транспортных потоков и т. п.