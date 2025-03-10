В Китае обнаружили новые артефакты неолитической культуры Хуншань

Культура Хуншань получила свое название по месту раскопок в Хуншаньхоу, которые провел в 1908 году японский археолог Рюдзо Тории. Согласно имеющимся данным, она охватывает в основном несколько регионов, расположенных на западе провинции Ляонин, на севере центральной провинции Хэбэй и на востоке автономного района Внутренняя Монголия. Именно к этой культуре относятся найденные в Китае фигурки загадочных существ, вырезанные из нефрита и камня.