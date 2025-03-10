В Китае обнаружили новые артефакты неолитической культуры Хуншань

ПЕКИН, 10 марта. /ТАСС/. Археологи обнаружили на северо-востоке Китая новые артефакты, относящиеся к неолитической культуре Хуншань, которая существовала примерно 5−6 тыс. лет назад. Об этом сообщает агентство Xinhua.
Систематические раскопки на площади порядка 285 тыс. квадратных метров проводились на руинах Убайдин в городе Линъюань северо-восточной провинции Ляонин. Археологам удалось обнаружить образцы керамики и артефакты из камня, относящиеся к разным периодам. В их числе есть и находки, связанные с культурой Хуншань. В общей сложности было найдено 53 стоянки и 38 различных артефактов из эпохи неолита и бронзового века.
«Это археологическое исследование позволило определить основные координаты для изучения поселений, которые развивались вместе с центральной зоной культуры Хуншань», — приводит агентство слова одного из участников исследования Ю Хуайши.
Культура Хуншань получила свое название по месту раскопок в Хуншаньхоу, которые провел в 1908 году японский археолог Рюдзо Тории. Согласно имеющимся данным, она охватывает в основном несколько регионов, расположенных на западе провинции Ляонин, на севере центральной провинции Хэбэй и на востоке автономного района Внутренняя Монголия. Именно к этой культуре относятся найденные в Китае фигурки загадочных существ, вырезанные из нефрита и камня.