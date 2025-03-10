Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый автобус для обслуживания Комсомольского микрорайона вводят в Дзержинске

Изменения начнут действовать весной.

Источник: Нижегородская правда

Новый автобус для обслуживания Комсомольского микрорайона появится в Дзержинске. Точная дата его ввода не сообщается, рассказали в ЦРТС.

Маршрут № 2 «Вокзал — Город наук — Вокзал» будет курсировать по улице Урицкого, проспектам Циолковского и Ленина, улице Самохвалова, проспектам Ленинского Комсомола и вновь по Ленина, Циолковского и Урицкого.

Автобус № 5 также изменит свой маршрут из-за просьб минтранса и администрации Дзержинска обеспечить транспортом завод им. Свердлова. Теперь автобус не будет заворачивать к средней школе № 2 в Комсомольском районе, а его путь «распрямится». Изменения в работе транспорта введут весной.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что четыре маршрута общественного транспорта изменились в Нижнем Новгороде с 1 марта.