Новый автобус для обслуживания Комсомольского микрорайона вводят в Дзержинске

Новый автобус для обслуживания Комсомольского микрорайона появится в Дзержинске. Точная дата его ввода не сообщается, рассказали в ЦРТС.
Маршрут № 2 «Вокзал — Город наук — Вокзал» будет курсировать по улице Урицкого, проспектам Циолковского и Ленина, улице Самохвалова, проспектам Ленинского Комсомола и вновь по Ленина, Циолковского и Урицкого.
Автобус № 5 также изменит свой маршрут из-за просьб минтранса и администрации Дзержинска обеспечить транспортом завод им. Свердлова. Теперь автобус не будет заворачивать к средней школе № 2 в Комсомольском районе, а его путь «распрямится». Изменения в работе транспорта введут весной.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что четыре маршрута общественного транспорта изменились в Нижнем Новгороде с 1 марта.