Новый автобус для обслуживания Комсомольского микрорайона вводят в Дзержинске

Автобус № 5 также изменит свой маршрут из-за просьб минтранса и администрации Дзержинска обеспечить транспортом завод им. Свердлова. Теперь автобус не будет заворачивать к средней школе № 2 в Комсомольском районе, а его путь «распрямится». Изменения в работе транспорта введут весной.