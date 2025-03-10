Еще 32 жителя Башкирии заразились коронавирусом за сутки

В Башкирии рост новых зараженных коронавирусом составил 32 человека. Об этом рассказал на оперативном совещании в правительстве республики глава регионального минздрава Айрат Рахматуллин.
По его словам, с начала пандемии ковида в Башкирии вирус был обнаружен у 433 870 пациентов. Болезнь за минувшие пять лет забрала жизни 6 207 жителей региона.
На сегодняшний день на амбулаторном лечении находятся 434 пациента, а в стационарах лежат 90 человек, заключил Рахматуллин.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.