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Еще 32 жителя Башкирии заразились коронавирусом за сутки

Активными носителями COVID-19 остаются более 500 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии рост новых зараженных коронавирусом составил 32 человека. Об этом рассказал на оперативном совещании в правительстве республики глава регионального минздрава Айрат Рахматуллин.

По его словам, с начала пандемии ковида в Башкирии вирус был обнаружен у 433 870 пациентов. Болезнь за минувшие пять лет забрала жизни 6 207 жителей региона.

На сегодняшний день на амбулаторном лечении находятся 434 пациента, а в стационарах лежат 90 человек, заключил Рахматуллин.

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