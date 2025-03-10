«Говорят, характер тот, не тот». Лукашенко назначил экс-главу Минархитектуры Пархамовича помощником по Гомельской области, указав на его характер

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил экс-главу Министерства строительства и архитектуры Руслана Пархамовича помощником президента по Гомельской области, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, 10 марта стало известно, что экс-глава Минстройархитектуры назначен помощником президента — инспектором по Гомельской области.
При назначении Лукашенко назвал Пархамовича опытным человеком, отметив также его особенности характера.
— Говорят, характер тот, не тот. Ну, как раз нам и нужен такой характер, как меня информировали, для помощника по Гомельской области, — подчеркнул президент.
Еще Александр Лукашенко назначил Романа Головченко главой Нацбанка Беларуси.
Также президент назначил экс-главу Миноблисполкома Александра Турчина премьер-министром Беларуси.