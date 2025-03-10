Парламенты Иркутской области и Бурятии подписали соглашение о сотрудничестве

Председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов подчеркнул важность совместной работы парламентариев для развития законодательства и повышения качества жизни в соседних субъектах РФ. А Александр Ведерников напомнил, что у Иркутской области и Бурятии много общих вопросов. И в первую очередь речь идет об озере Байкал: охране природы, развитии туризма, решения проблем населенных пунктов, расположенных на берегах.