Парламенты Иркутской области и Бурятии подписали соглашение о сотрудничестве

Делегация от Законодательного Собрания Иркутской области работает в Республике Бурятия: в соседний регион отправились спикер областного парламента Александр Ведерников и его заместители Кузьма Алдаров и Наталья Дикусарова. В рамках рабочего визита состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с Народным Хуралом республики.
Парламенты двух регионов собираются вести совместную работу в области нацпроектов, выступать с совместными законодательными инициативами по изменению федерального законодательства и обсуждать готовящиеся проекты законов, делиться опытом и положительными практиками.
Председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов подчеркнул важность совместной работы парламентариев для развития законодательства и повышения качества жизни в соседних субъектах РФ. А Александр Ведерников напомнил, что у Иркутской области и Бурятии много общих вопросов. И в первую очередь речь идет об озере Байкал: охране природы, развитии туризма, решения проблем населенных пунктов, расположенных на берегах.
— Нам, регионам-соседям, стратегически важно укреплять связи, совместно работать над решением общих актуальных вопросов. У нас общие корни, культура, история, природа — это все прочный фундамент для укрепления дружественных связей, — подчеркнул Александр Ведерников.