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В Кремле назвали решение проблем участников СВО приоритетом для Путина

Песков назвал решение проблем участников СВО приоритетом для Путина.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Решение проблем участников СВО и их семей — один из приоритетов работы президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«С утра сегодня президент подписал перечень поручений по результатам встречи с сотрудниками и подопечными фонда “Защитники Отечества”, которая 6 марта состоялась в преддверии Международного женского дня. Оперативно поработали все подразделения администрации президента, статс-секретарь — замминистра обороны (Анна — ред.) Цивилева… Президент работает в качестве одного из приоритетов над решением всех проблем, связанных с участниками СВО и их семей», — сказал Песков журналистам.