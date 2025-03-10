В Кремле назвали решение проблем участников СВО приоритетом для Путина

«С утра сегодня президент подписал перечень поручений по результатам встречи с сотрудниками и подопечными фонда “Защитники Отечества”, которая 6 марта состоялась в преддверии Международного женского дня. Оперативно поработали все подразделения администрации президента, статс-секретарь — замминистра обороны (Анна — ред.) Цивилева… Президент работает в качестве одного из приоритетов над решением всех проблем, связанных с участниками СВО и их семей», — сказал Песков журналистам.