Капремонт спуска в центре Севастополя — как идут работы

«На прошлой неделе были полностью завершены работы по организации временных коммуникаций, за исключением линий связи, которые были подключены в течение выходных. Параллельно с этим были проведены и завершены геологические изыскания. Мониторинг работы общественного транспорта не выявил существенных нарушений», — сообщил Таматаев.
Ранее по поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева все измененные схемы движения общественного транспорта разместили на соответствующих остановках.
Спуск в центре Севастополя по улице Адмирала Октябрьского перекрыли для машин и пешеходов в ночь на 18 февраля на время капитального ремонта подпорных стен. Технология их возведения сравнима с конструкциями на трассе «Таврида».
Подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского в обрушилась в ноябре 2023 года. В результате происшествия никто не пострадал. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая до этого занималась ремонтом рухнувшей стены. На второй стене по другую сторону улицы также были обнаружены деформации.