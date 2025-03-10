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Капремонт спуска в центре Севастополя — как идут работы

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар -РИА Новости Крым. На улице Адмирала Октябрьского в Севастополе, где началась масштабная работа по ремонту подпорных стен, строители закончили монтаж временных коммуникаций. Об этом на аппаратном совещании правительства города доложил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев.

Источник: РИА "Новости"

«На прошлой неделе были полностью завершены работы по организации временных коммуникаций, за исключением линий связи, которые были подключены в течение выходных. Параллельно с этим были проведены и завершены геологические изыскания. Мониторинг работы общественного транспорта не выявил существенных нарушений», — сообщил Таматаев.

Ранее по поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева все измененные схемы движения общественного транспорта разместили на соответствующих остановках.

Спуск в центре Севастополя по улице Адмирала Октябрьского перекрыли для машин и пешеходов в ночь на 18 февраля на время капитального ремонта подпорных стен. Технология их возведения сравнима с конструкциями на трассе «Таврида».

Подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского в обрушилась в ноябре 2023 года. В результате происшествия никто не пострадал. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая до этого занималась ремонтом рухнувшей стены. На второй стене по другую сторону улицы также были обнаружены деформации.