«Городовые» в Нижнем Новгороде расширили маршрут патрулирования до Стрелки

В частности, они курсируют от отеля на ул. Советской, 12 до территории Стрелки и обратно.
«Городовые являются своеобразными “дежурными по улице”, которые не только следят за правопорядком и фиксируют факты вандализма, но и помогают нижегородцам и гостям города с различными вопросами», — уточнили в городском дептуризма.
Также городовых можно встретить и на традиционных маршрутах в центре столицы Приволжья: ул. Б. Покровская (от пл. Минина до пл. Горького), ул. Рождественская (от пл. Народного единства до Благовещенской), наб. Федоровского (от памятника Жюлю Верну до Успенской церкви), Верхне-Волжская наб. (от памятника В. П. Чкалову до «Колеса обозрения»).
Напомним, что нижегородский городовой встречал гостей на региональном стенде Всероссийской выставке «Россия».