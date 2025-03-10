«Городовые» в Нижнем Новгороде расширили маршрут патрулирования до Стрелки

Также городовых можно встретить и на традиционных маршрутах в центре столицы Приволжья: ул. Б. Покровская (от пл. Минина до пл. Горького), ул. Рождественская (от пл. Народного единства до Благовещенской), наб. Федоровского (от памятника Жюлю Верну до Успенской церкви), Верхне-Волжская наб. (от памятника В. П. Чкалову до «Колеса обозрения»).