Жители Цимлянска в Ростовской области временно остались без воды из-за аварии

Сегодня, 10 марта, жители Цимлянска в Ростовской области временно остались без воды из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает районная администрация.
— Проблема возникла в районе Краснознаменной, 60, там произошел порыв водопроводной сети. В результате этого подача ресурса в краны была приостановлена для всего города, — говорится в сообщении администрации Цимлянского района.
Власти пообещали оперативно информировать о ситуации. Добавим, по данным из открытых интернет-источников, численность населения Цимлянска на сегодняшний день составляет около 15 тысяч человек.
Похожая коммунальная авария, также на улице Краснознаменной в Цимлянске, произошла в начале марта 2025 года. Тогда водоснабжения некоторое время не было в домах почти 13 тысяч человек, в больнице, четырех школах и семи детсадах.