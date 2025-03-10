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Жители Цимлянска в Ростовской области временно остались без воды из-за аварии

Отключение воды произошло в Цимлянске Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 10 марта, жители Цимлянска в Ростовской области временно остались без воды из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает районная администрация.

— Проблема возникла в районе Краснознаменной, 60, там произошел порыв водопроводной сети. В результате этого подача ресурса в краны была приостановлена для всего города, — говорится в сообщении администрации Цимлянского района.

Власти пообещали оперативно информировать о ситуации. Добавим, по данным из открытых интернет-источников, численность населения Цимлянска на сегодняшний день составляет около 15 тысяч человек.

Похожая коммунальная авария, также на улице Краснознаменной в Цимлянске, произошла в начале марта 2025 года. Тогда водоснабжения некоторое время не было в домах почти 13 тысяч человек, в больнице, четырех школах и семи детсадах.