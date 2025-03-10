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В Калининграде завершено строительство уникального музея «Планета Океан»

В Калининграде завершилось строительство нового музейного комплекса «Планета Океан».

Торжественное открытие запланировано на 12 апреля.

Новый корпус представляет собой впечатляющее сооружение в форме шара диаметром 42 метра. Внутри разместятся 29 аквариумов с пресной и морской водой, выставочные залы и библиотека. Экспозиции будут открываться для посетителей поэтапно в течение года, начиная с образовательного центра ОКЕАНиЯ.

Вокруг здания создается благоустроенная территория с парком науки, детскими площадками и уникальной картой Балтийского моря. На реализацию проекта, включая переработку документации и прохождение государственных экспертиз, было направлено более 3 миллиардов рублей.

Музей станет новым центром притяжения для жителей и гостей города, предлагая интерактивные экспозиции и образовательные программы о морских глубинах.