В Калининграде завершено строительство уникального музея «Планета Океан»

Новый корпус представляет собой впечатляющее сооружение в форме шара диаметром 42 метра. Внутри разместятся 29 аквариумов с пресной и морской водой, выставочные залы и библиотека. Экспозиции будут открываться для посетителей поэтапно в течение года, начиная с образовательного центра ОКЕАНиЯ.