В Калининграде завершено строительство уникального музея «Планета Океан»

Торжественное открытие запланировано на 12 апреля.
Новый корпус представляет собой впечатляющее сооружение в форме шара диаметром 42 метра. Внутри разместятся 29 аквариумов с пресной и морской водой, выставочные залы и библиотека. Экспозиции будут открываться для посетителей поэтапно в течение года, начиная с образовательного центра ОКЕАНиЯ.
Вокруг здания создается благоустроенная территория с парком науки, детскими площадками и уникальной картой Балтийского моря. На реализацию проекта, включая переработку документации и прохождение государственных экспертиз, было направлено более 3 миллиардов рублей.
Музей станет новым центром притяжения для жителей и гостей города, предлагая интерактивные экспозиции и образовательные программы о морских глубинах.