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«Есть президентские склонности, как у меня». Лукашенко высказался о назначении Турчина премьер-министром Беларуси

Лукашенко: новый премьер Беларуси Турчин имеет президентские склонности.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал назначение Александра Турчина главой белорусского правительства, пишет БелТА.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что Александр Лукашенко назначил экс-главу Минской области Александра Турчина премьер-министром Беларуси.

Белорусский лидер обратил внимание на то, что он специально целыми блоками представляет вице-премьеров и министров, которые будут с ними работать. И заметил при назначении Турчина, что у него есть президентские качества.

— Я хочу, чтобы вы всегда помнили — у вас есть такие президентские склонности, как у меня. Вы можете резко крутануть, — прокомментировал он.

Но здесь же Александр Лукашенко заметил, что Александру Турчину придется советоваться с экс-премьером и новым руководителем Нацбанка Романом Головченко. При этом глава страны сказала, в каком бы случае главы областей не пришли бы в правительство.

— Вы — председатель в правительстве. И если бы я сказал, что у нас будет в правительстве диктатура, то, наверное, губернаторов я бы не подтянул в правительство, — отметил он.

Еще Лукашенко сказал, что экс-главы областей осознают, что в правительстве «ответственность будет солидная», и что они будут управлять своими блоками.

— Вот его блок, и он будет управлять этим блоком. Будь то экономика, строительство, сельское хозяйство или весь социальный блок. Наверное, это выгодно будет и для вас, — подытожил лидер республики.

Еще Александр Лукашенко назначил экс-главу Минархитектуры Пархамовича помощником по Гомельской области, указав на его характер: «Говорят, характер тот, не тот».

Также президент назначил Романа Головченко главой Нацбанка Беларуси.