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В Волгограде простятся с экс-директором Центрального бассейна

Владимир Дубенский скончался 8 марта в реанимационном отделении одной из волгоградских больниц на 86-м году жизни.

Бывшего директора бассейна Центрального стадиона проводят в последний путь в Волгограде. Владимир Дубенский скончался 8 марта. О его кончине сообщил руководитель плавательного клуба «Альбатрос» Александр Манкевич.

«Ушел из жизни один из замечательных людей. Владимир Ивановияч долго держал бассейн на плаву в самые трудные времена. Я многим ему обязан как руководитель клуба успехами спортсменов, которые стали участниками Олимпийских игр и чемпионами России», — говорит Манкевич.

Как сообщает ProСПОРТ Волгоград+, Владимир Иванович скончался на 86-м году жизни в реанимационном отделении после операции. Прощание с ним состоится 12 марта в полдень на Димитровском кладбище, похороны пройдут на Ворошиловском.