В Волгограде простятся с экс-директором Центрального бассейна

«Ушел из жизни один из замечательных людей. Владимир Ивановияч долго держал бассейн на плаву в самые трудные времена. Я многим ему обязан как руководитель клуба успехами спортсменов, которые стали участниками Олимпийских игр и чемпионами России», — говорит Манкевич.