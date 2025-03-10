В Ленинградском зоопарке родился детеныш китайских мунтжаков

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 мар — РИА Новости. Ленинградский зоопарк сообщил о рождении детеныша китайских мунтжаков — сравнительно небольших оленей, обитающих в Юго-Восточном Китае и на Тайване.
«22 января у пары оленей Артура и Офелии родился детеныш! И, благодаря киперам, мы уже знаем, что это самочка. Малышка еще совсем юна и реагирует на многое осторожно и пугливо. Сейчас она активно выходит гулять с группой сородичей», — сообщил зоопарк в своем Telegram-канале.
Отмечается, что олененок изучает все вокруг себя, пробует корма и повторяет за взрослыми, стараясь держаться рядом с ними.
«Пока белые пятнышки на шерстке детеныша не прошли. По мере роста олененка они постепенно исчезнут. К возрасту 6 месяцев окрас станет однотонным, как у взрослых особей», — сообщает зоопарк.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. В настоящее время Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.