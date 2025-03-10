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Проектирование прямой дороги от Нововоронежа до Аношкино уже ведется

Данный маршрут пользуется высоким спросом среди тысяч жителей города и Лискинского района, работающих на Нововоронежской АЭС, посещающих магазины и социальные учреждения. Протяженность трассы составит 10 километров, в то время как альтернативный путь в объезд варьируется от 70 до 100 километров в зависимости от начальной точки.

Проблема заключается в том, что существующая дорога представляет собой грунтовую поверхность, состояние которой значительно ухудшается в период распутицы, создавая серьезные неудобства для водителей. Впервые эта проблема привлекла внимание «Народного фронта» в 2021 году. Тогда региональные власти подтвердили, что вопрос находится в стадии решения, и обещали предпринять необходимые шаги для улучшения транспортной доступности.

На повторный запрос активистов движения от регионального правительства поступило подтверждение, что строительство дороги остается в планах. Уже заключен государственный контракт на разработку проектной и сметной документации. Подрядчиком были проведены инженерные изыскания. Детали касательно сроков и стоимости строительства будут определены позднее.

Вопрос остается на контроле «Народного фронта», чтобы обеспечить своевременное выполнение работ и достижение положительного результата.