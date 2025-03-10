Проектирование прямой дороги от Нововоронежа до Аношкино уже ведется

Проблема заключается в том, что существующая дорога представляет собой грунтовую поверхность, состояние которой значительно ухудшается в период распутицы, создавая серьезные неудобства для водителей. Впервые эта проблема привлекла внимание «Народного фронта» в 2021 году. Тогда региональные власти подтвердили, что вопрос находится в стадии решения, и обещали предпринять необходимые шаги для улучшения транспортной доступности.
На повторный запрос активистов движения от регионального правительства поступило подтверждение, что строительство дороги остается в планах. Уже заключен государственный контракт на разработку проектной и сметной документации. Подрядчиком были проведены инженерные изыскания. Детали касательно сроков и стоимости строительства будут определены позднее.
Вопрос остается на контроле «Народного фронта», чтобы обеспечить своевременное выполнение работ и достижение положительного результата.