Проектирование прямой дороги от Нововоронежа до Аношкино уже ведется

Проблема заключается в том, что существующая дорога представляет собой грунтовую поверхность, состояние которой значительно ухудшается в период распутицы, создавая серьезные неудобства для водителей. Впервые эта проблема привлекла внимание «Народного фронта» в 2021 году. Тогда региональные власти подтвердили, что вопрос находится в стадии решения, и обещали предпринять необходимые шаги для улучшения транспортной доступности.