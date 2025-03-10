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В Ростове жители Нахичевани временно останутся без воды

В Пролетарском районе Ростова несколько кварталов на сутки останутся без воды.

Источник: Комсомольская правда

В донской столице жителей Нахичевани ждет временное отключение воды. Об этом сообщает «Ростовводоканал».

С 8.30 13 марта до 8.00 14 марта водоснабжение будет прекращено в границах улиц: 14-я линия, Ченцова, 24-я линия и Налбандяна. В зону отключения попадут и социальные объекты: котельная онкологического центра и частная медицинская клиника. Причина — переподключение вновь проложенного участка водопровода.

— «Ростовводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует жителям сделать необходимый запас воды заблаговременно. По всем вопросам горожане могут обращаться в диспетчерскую службу предприятия, — говорится в сообщении.