В Ростове жители Нахичевани временно останутся без воды

С 8.30 13 марта до 8.00 14 марта водоснабжение будет прекращено в границах улиц: 14-я линия, Ченцова, 24-я линия и Налбандяна. В зону отключения попадут и социальные объекты: котельная онкологического центра и частная медицинская клиника. Причина — переподключение вновь проложенного участка водопровода.