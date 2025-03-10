«Украина проверяла соцсети, гимн под запретом». Как гимнастка из Гатчины получила нейтральный статус и поедет на Кубок мира

— Я сама мастер спорта международного класса, и так получилось, что я осталась именно в гатчинской школе. Год назад нам построили новый зал, до этого условия были ужасные. Мы занимались в залах, которые вообще не подходили для серьезных тренировок. У нас даже нормального ковра не было, нормальных снарядов тоже. Маленький зал совсем был. Если представить, что гимнастический ковёр 12 на 12 метров, то наш зал был 14 на 20 всего. Сейчас новый зал построили по национальному проекту «Спорт — норма жизни», и детей много приходит. Надеемся, кто-то еще появится. Мы этого очень долго добивались, и сейчас наконец-то тренируемся в специализированном зале.