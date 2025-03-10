«Украина проверяла соцсети, гимн под запретом». Как гимнастка из Гатчины получила нейтральный статус и поедет на Кубок мира

Что это означает для спортсменки, почему тренеры не следят за соцсетями своих подопечных и реально ли в России воспитать гимнаста уровня сборной, не вкладывая ни рубля? Об этом и не только отдел спорта «Фонтанки» поговорил с тренером Златы Марией Стяжкиной.
— Как встретили новость о получении нейтрального статуса Златы?
— Очень порадовались, потому что она сейчас в основном составе сборной готовится к этапу Кубка мира, который начнется 8 апреля в Хорватии, а потом сразу в Катар, на следующий этап.
— Как сейчас проходит процедура получения нейтрального статуса?
— В декабре мы подписали бумаги, заполнили анкеты, потом их два месяца проверяли. Моя заявка еще на рассмотрении, я тоже подавала. Нам пока ничего не ответили: ни да, ни нет.
— Какие вопросы в анкете?
— Провокационных вопросов не было. Попросили написать ссылки на все соцсети и мессенджеры, где мы есть. Проверкой занимается украинская сторона. Кто получил отказ, у них нашли какие-то фотографии в соцсетях или что-то еще.
— Алексею Усачеву не дали за лайк в соцсетях.
— Да-да, георгиевские ленты, вот это всё. Но честно говоря, я ничего не чистила, фотографии остались, это моя жизнь. Пока вот так. Из девочек отказали только Вике Листуновой, а Ангелину Мельникову (олимпийская чемпионка Токио-2020. — Прим. ред.) допустили, она тоже на Кубок мира едет. Это будут наши первые международные старты после 2022 года.
— Злате рекомендовали проверить, что она публиковала?
— Всем рекомендовали, но я не думаю, что кто-то из детей реально что-то убирал.
— А вы сами следите за тем, что подопечные выкладывают в соцсети, от греха подальше?
— Честно, нет. Это их личная жизнь, они сами понимают ответственность. Но мы все патриоты своей страны, и я думаю, никто ничего не удалял.
— В документах про флаг и гимн есть что-то?
— Да, нейтральный статус — это значит без флага, без гимна, вообще без всего. Это, конечно, обидно, но они ведь маленькие, детям по 16 лет. Сначала пандемия началась, а потом пропустили первенство мира в 2022 году, на которое они должны были ехать молодежной командой.
— Сейчас вам уже проще, учитывая позицию министра спорта и главы Олимпийского комитета России. Но ведь еще недавно велись споры, нормально ли ехать без флага.
— Я считаю, что спорт — это спорт. Дети работают с утра до ночи. Все знают, кто едет на Олимпиаду, они и так докажут, что Россия сильнейшая. Моя позиция: спортсменов нельзя осуждать. Наши пловцы в декабре съездили на чемпионат мира и доказали это. Единственное, есть переживания, как поведут себя судьи, тренеры, другие спортсмены. Будут ли провокации — не знаю. Немного волнительно, все об этом думают. В 2022 году мы поехали на этап Кубка мира, провокации были очень сильные. Посмотрим, как отнесется судейский корпус.
— Где сейчас готовитесь? В области?
— Да, мы приехали домой в Гатчину на неделю, а в воскресенье снова уезжаем.
— Насколько оцениваете готовность Златы?
— Надеемся на медали, причем не только у Златы, но и у других девочек. Шансы есть хорошие. Она многоборка, но сейчас едет выступать на опорном прыжке и в вольных упражнениях вместе с Ангелиной Мельниковой. На каждом снаряде допускается по два человека.
— В каком виде у Златы шансы выше?
— Не могу сказать. Примерно одинаково. Посмотрим.
— А Злата сама как восприняла? Волнуется?
— Конечно, волнуется. Это первый международный старт в её жизни. Мы год пропустили, кроме Белоруссии, — ездили только туда. Еще она травму получила в мае, была операция на колене, и полгода потеряли.
— Где-то на стартах травмировались?
— Нет, это болезнь Кёнига, может случиться в любой момент, может быть, от нагрузок, при росте, может, с рождения. У неё ночью заболело, утром отекло колено, сделали МРТ и сразу на операцию отправили.
— Как Злата к вам пришла тренироваться?
— Сначала у меня занималась ее двоюродная сестра постарше, 2000 года рождения, а Злата 2008-го. Ее привели в 6 лет. Я сразу увидела, что перспективная девочка. Начали выступать, и она быстро попала в сборную, с самого юношеского состава.
— Кому больше повезло — вам с ней или ей с вами?
— Думаю, одинаково. У меня уже были дети в сборной, Маша Дунаева 95-го года. А когда Злата появилась, я даже мужу сразу сказала, что меня опять не будет дома. Муж сказал: «Ну ладно, хорошо».
— Когда спортсменка уровня сборной появляется, пропадаете из дома?
— Конечно. Это постоянно сборы, разъезды. Три недели сборы, три недели дома. А бывает и месяц дома не появляешься. Хорошо, что сейчас есть телефоны и Ватсап.
— Ваши дети спортом занимаются?
— Старший нет, а младший, Никита, 2012 года, футболист в «Ленинградце».
— Ведущие гимнастические центры в России всем известны, а про школу в Гатчине раньше особо не было слышно. Давно у вас подъем случился?
— Я сама мастер спорта международного класса, и так получилось, что я осталась именно в гатчинской школе. Год назад нам построили новый зал, до этого условия были ужасные. Мы занимались в залах, которые вообще не подходили для серьезных тренировок. У нас даже нормального ковра не было, нормальных снарядов тоже. Маленький зал совсем был. Если представить, что гимнастический ковёр 12 на 12 метров, то наш зал был 14 на 20 всего. Сейчас новый зал построили по национальному проекту «Спорт — норма жизни», и детей много приходит. Надеемся, кто-то еще появится. Мы этого очень долго добивались, и сейчас наконец-то тренируемся в специализированном зале.
— О своих спортивных успехах что можете рассказать?
— Я мастер спорта международного класса, была чемпионкой России 1992 года в абсолютном первенстве. Но не очень люблю о себе рассказывать.
— Хорошо, давайте тогда еще немного о Злате. Какая она? Упертая? Может ли покапризничать?
— Она очень любит выступать, но на тренировках может и «быка» включить. Но она трудолюбивая, понимает, что без работы ничего не получится. Конечно, бывает всякое, иногда и поругаемся. Сейчас она взрослая уже, ей почти 17 лет, стараемся общаться на равных. Я её понимаю, потому что иначе работать очень сложно. Где-то нужно уступить, где-то поговорить, объяснить, почему так или иначе. Она много выступала за молодежную команду, никогда никого не подводила.
— Когда становится понятно, что ребёнок талантливый, перспективный, сложно его удержать в Гатчине?
— Ну, не знаю, что ей лично предлагали, но были разговоры о том, что она может перейти в Петербург. Но у нас здесь школа, мы выступаем за область и не делаем параллельных зачетов. Мы патриоты своей страны, своей области и своей Гатчины.
— Насколько дорого для родителей воспитывать гимнаста?
— Нет, у нас гимнастика бесплатная. Если девочки хотят, они могут сами купить купальники для тренировок. Но для соревнований купальники покупает школа. Иногда, конечно, если хотим поехать на юг на сборы, можем договориться с родителями, но это очень редко. Обычно всё оплачивает область.
— То есть вполне реально ребёнка довести от самого начала до уровня сборной России без финансовых затрат?
— Да, все соревнования по единому календарному плану оплачивает область и наша школа. У нас такого нет, что приходится что-то оплачивать из своего кармана. В гимнастике такого нет.
— Злата за свой счет поедет на Кубок Мира, как нейтральный спортсмен?
— Нет, сейчас такого нет. Как и раньше все оплачивает сборная страны. Возможно, в прошлом году кто-то сам платил, когда спортсмены ездили на Олимпиаду. Но сейчас официально мы ничего не платим.
— Олимпиаду-2028 уже держите в голове?
— Конечно. Надеемся, мечтаем, готовимся. Это главная мечта жизни для любого спортсмена. Главное — здоровье.
Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру».