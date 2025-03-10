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Цены растут, а зарплаты и пенсии — нет: Что в Молдове подорожало больше всего

Средние потребительские цены в Молдове за год (с февраля 2024 года по февраль 2025 года) выросли на 8,6%.

Источник: Комсомольская правда

Средние потребительские цены в Молдове за год (с февраля 2024 года по февраль 2025 года) выросли на 8,6%. Продукты питания подорожали на 7,9%, непродовольственные товары — на 4,1%, а предоставляемые населению услуги — на 16,3%.

Больше всего за год подорожали:

централизованное отопление — на 51,02%;

овощи — на 29,19%;

газ — на 26,53%;

электроэнергия — на 24,97%;

фрукты — на 22,87%.

И в феврале средние потребительские цены в стране выросли на 0,2% по сравнению с январём.

Из продуктов питания ощутимее всего подорожали овощи — на 2,1%, фрукты — на 1,6%, растительное масло — на 1,3%, молоко и молочные продукты — на 1,1%. В то же время, подешевели яйца — на 4,7%.

Из непродовольственных товаров выросли цены на горючее — на 0,8%, лекарства — на 0,7%.

Из предоставляемых населению услуг подорожали услуги по поставке отопления — на 8,2%.