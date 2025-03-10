«Потихоньку, потихоньку и мы отойдем». Лукашенко сказал про новое поколение, управляющее страной

Здесь же Лукашенко заметил, что в правительство пришли совершенно новые люди. Но и заметил, что это произошло не сразу, а было постепенным. Например, кого-то вводили в состав правительства еще до выборов, чтобы показать людям, с кем будем работать, но и самим управленцам посмотреть, втянутся они в работу или нет — «будут тащить этот воз или нет».