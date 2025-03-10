«Потихоньку, потихоньку и мы отойдем». Лукашенко сказал про новое поколение, управляющее страной

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что новое поколение управляет страной, как он и обещал, сообщает БелТА.
Белорусский лидер 10 марта при решении кадровых вопросов указал на свое желание, чтобы в Беларуси в текущей пятилетке как минимум экономикой занимались «очень опытные, крепкие люди».
— Организаторы и экономисты. Вы отлично знаете экономику на самом высоком уровне, — отметил он.
При этом белорусский лидер подчеркнул, что сейчас страной, как и было обещано, управляет новое поколение.
— Возьмите и посмотрите состав правительства. Начиная от премьер-министра, и особенно министров. Вы увидите, что я свое обещание выполнил, — прокомментировал белорусский лидер.
И указал, что это абсолютно новое поколение, люди, которым немного за 40 — 50 лет, которые должны двигать республику вперед.
— Это то поколение, которые сегодня должно, получив опыт, научившись кое-чему у старшего поколения, двигать нашу страну вперед, — уверен президент Беларуси.
Но еще заметил, что все же во власти остаются и представители более старшего поколения, которые постепенно отойдут от управления.
— Ну так и должно быть. Потихоньку, потихоньку и мы отойдем, — пояснил глава страны.
Здесь же Лукашенко заметил, что в правительство пришли совершенно новые люди. Но и заметил, что это произошло не сразу, а было постепенным. Например, кого-то вводили в состав правительства еще до выборов, чтобы показать людям, с кем будем работать, но и самим управленцам посмотреть, втянутся они в работу или нет — «будут тащить этот воз или нет».
Белорусский президент добавил, что некоторых пришлось заменить. Но не потому, что «они не тянули», а из-за того, что Администрацией президента и президентом была допущена ошибка при их назначении. При этом еще Лукашенко сказал, что часть кадровых решений была связана с необходимостью ротации. А еще отметил, что назначения или освобождения, сегодня или ранее, меньше всего касались профессионализма.
— Все люди профессиональные. Ошибок почти мы не допустили в кадровом отношении. Это связано с перестановкой, — пояснил глава страны.
Также Александр Лукашенко сказал, что новый премьер Беларуси Турчин имеет президентские склонности: «Есть президентские склонности, как у меня».