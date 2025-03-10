В Ростовской области выставили на продажу землю компании-банкрота

В Ростовской области выставили на продажу имущество обанкротившейся растениеводческой компании — механизированной группы агротехнических работ. Объявление о торгах было размещено 10 марта 2025 года на портале ЕФРСБ.
За 1,8 млн рублей продаются здание котельной площадью 129,9 кв. метра (2016 года постройки) и земельный участок в 2188 кв. метров. Оба эти объекта находятся в поселке Роговском Егорлыкского района.
Торги объявил арбитражный управляющий. Заявки принимаются до 18 апреля, итоги должны подвести 21 апреля. Отметим, 5 марта 2025 года аукцион по тем же самым объектам признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Тогда начальная цена составляла 2,1 млн рублей.
Напомним, растениеводческую компанию признали банкротом по решению Арбитражного суда Ростовской области.