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В Симферополь приедет «Поезд Победы»

«Поезд Победы» приедет в Симферополь 16 марта.

Источник: пресс-служба администрации Симферополя

В воскресенье, 16 марта, в Симферополь приедет «Поезд Победы». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Поезд представляет собой выставку о событиях Великой Отечественной войны. Посетить ее можно будет на вокзале с 16 по 18 марта.

«Вход на выставку бесплатный по обязательной предварительной регистрации, которая откроется за сутки на сайте поездпобеды.рф», — говорится в сообщении.

«Поезд Победы» — это первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия. Там насчитывается 10 тематических вагонов. Экспозиция в каждом из них посвящена событиям или вехам Великой Отечественной войны.

«Выставка воссоздает историческую реальность с помощью современных технологий», — добавили в администрации.