В воскресенье, 16 марта, в Симферополь приедет «Поезд Победы». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Поезд представляет собой выставку о событиях Великой Отечественной войны. Посетить ее можно будет на вокзале с 16 по 18 марта.
«Вход на выставку бесплатный по обязательной предварительной регистрации, которая откроется за сутки на сайте поездпобеды.рф», — говорится в сообщении.
«Поезд Победы» — это первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия. Там насчитывается 10 тематических вагонов. Экспозиция в каждом из них посвящена событиям или вехам Великой Отечественной войны.
«Выставка воссоздает историческую реальность с помощью современных технологий», — добавили в администрации.