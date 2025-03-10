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В Челябинскую область запретили ввозить 3,6 тонн баранины без документов

Партию сомнительного товара вернули обратно в Казахстан.

Сотрудники Россельхознадзора и ПУ ФСБ 10 марта не пустили в Челябинскую область 3,6 тонны баранины без ветеринарных документов. Потенциально опасный трамвай вернули обратно в Казахстан, сообщили в пресс-службе уральского управления Россельхознадзора по Челябинской области.

Транспортировка 182 бараньих туш происходила из поселка Карабалык Костанайской области в Троицк Челябинской области. За нарушение в отношении перевозчика составили административный протокол. С нарушителем провели беседу о правилах перевозки грузов.