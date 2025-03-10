В шести регионах Казахстана ограничено движение по 11 трассам

По состоянию на 15:40 10 марта 2025 года в 6 областях на 11 республиканских автодорогах введены ограничения движения.
Акмолинская область.
— автодорога «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км 377−537 (граница Костанайской области — п. Бузулук).
— автодорога «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» км 856−917 (граница Северо-Казахстанской области — п. Жаксы).
— автодорога «Астана — Караганда — Алматы» км 1291−1353 (ПВП Жибек Жолы — граница Карагандинской области).
— автодорога «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» км 1128−1232 (п. Астраханка — п. Кажымукан).
— автодорога «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км 16−200 (г. Астана — граница Павлодарской области).
— автодорога «Астана — Кабанбай батыр — Нура — Темиртау» км 35−51 (п. Кабанбай батыр — граница Карагандинской области).
Карагандинская область.
— автодорога «Астана — Караганда — Алматы» км 1353−1426 (граница Акмолинской области — ПВП Темиртау).
— автодорога «Астана — Кабанбай батыр — Нура — Темиртау» км 51−266 (граница Акмолинской области — г. Темиртау).
Костанайская область.
— автодорога «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км 252−340 (граница области Улытау — г. Аркалык).
— автодорога «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км 339−377 (г. Аркалык — граница Акмолинской области).
Павлодарская область.
— автодорога «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км 200−254 (граница Акмолинской области — п. Шидерты).
Северо-Казахстанская область.
— автодорога «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» км 795−856 (с. Рузаевка — граница Акмолинской области).
Область Улытау.
— автодорога «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км 137−252 (с. Улытау — граница Костанайской области).
В настоящее время для содержания дорог задействованы 607 единиц спецтехники и 984 специалиста.