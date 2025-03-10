«Бури, детка, бури!». Лукашенко процитировал Трампа, назначая премьера и новых членов правительства Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко процитировал президента США Дональда Трампа, назначая новых членов правительства Беларуси, сообщила БелТА.
В частности, белорусский лидер признал, что порой при назначении в правительстве президент и Администрация президента могут допустить ошибку.
— Потому, что, наверное, мы ошиблись, и Администрация, и я, назначая их, — заметил он.
Президент обратил внимание, что управленцы могут отличаться между собой, и здесь же Лукашенко процитировал Трампа.
— Есть такие люди, которые умеют копать-копать или бурить. Как Трамп говорит: «Бури, детка, бури!» Вот они копают, бурят, а эта чиновничья работа им никак не подходит, — пояснил глава республики.
Но еще Лукашенко отметил, что все же часть кадровых решений, сегодняшние и прежние назначения в белорусском правительстве, в основном, связаны с необходимостью ротации.
— Все люди профессиональные. Ошибок почти мы не допустили в кадровом отношении. Это связано с перестановкой, — констатировал президент.
Также Александр Лукашенко сказал про новое поколение, управляющее страной: «Потихоньку, потихоньку и мы отойдем».
Но еще лидер республики сказал, что новый премьер Беларуси Турчин имеет президентские склонности: «Есть президентские склонности, как у меня».