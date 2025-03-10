Блогера Митрошину отправили под домашний арест

Едва блогер успела прибыть в Россию из жаркого Дубая, как к ней возникли вопросы со стороны правоохранительных органов. Проблемы с уплатой налогов у кумира российской молодежи уже возникали и ранее. Уголовное дело в отношении блогера завели еще в 2023 году. Впрочем, тогда девушку это не сильно волновало. Она покинула пределы родной страны и отправилась в ОАЭ. Блогер продолжила снимать ролики в Дубае и радовать своих подписчиков новым контентом.