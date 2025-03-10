Блогера Митрошину отправили под домашний арест

Знаменитость обвиняют в «отмывании» денег в особо крупном размере. В настоящее время суд отправил блогера под домашний арест. Подробности — в нашем материале.
Получила 127 миллионов.
Едва блогер успела прибыть в Россию из жаркого Дубая, как к ней возникли вопросы со стороны правоохранительных органов. Проблемы с уплатой налогов у кумира российской молодежи уже возникали и ранее. Уголовное дело в отношении блогера завели еще в 2023 году. Впрочем, тогда девушку это не сильно волновало. Она покинула пределы родной страны и отправилась в ОАЭ. Блогер продолжила снимать ролики в Дубае и радовать своих подписчиков новым контентом.
Сейчас Митрошину обвиняют в том, что она получила более 127 миллионов рублей из-за уклонения от уплаты налогов. Часть этих денег девушка легализовала после покупки жилья в Москве. Предполагается, что недвижимость обошлась ей в 60 миллионов рублей.
Символично, что в одном из своих последних роликов блогер гордо заявила: «Не платить налоги — это стрем!».
Под домашний арест.
Сразу после задержания в аэропорту Сочи 7 марта Митрошину увезли в столицу для допроса. Известно, что блогеру грозит до 7 лет лишения свободы за уклонение от уплаты налогов. СК обратится в суд с ходатайством о мере пресечения блогеру. При этом, по словам адвоката Митрошиной Михаила Мушаилова, защита просила о домашнем аресте.
По информации ТАСС, прокуратура поддержала данную просьбу. Адвокат рассказал, что Митрошина не знала, что находится в розыске. Ранее она продала три квартиры, чтобы погасить налоги. Всего с 2023 года она заплатила около 666 миллионов рублей. Из жилья у Митрошиной осталась квартира родителей в Петрозаводске, где она до сих пор прописана.
В суде Александра Митрошина признала свою вину. По словам блогера, она не понимала, что покупка жилья является легализацией денег. Девушка также попросила суд отправить ее под домашний арест. Знаменитость сообщила, что будет находиться в квартире отца ее супруга Тимура Кошкарова, который работает тренером по йоге и имеет собственный бизнес. По словам Митрошиной, муж возьмется за ее содержание во время следствия. Тимур Кошкаров также прибыл в суд, чтобы поддержать супругу.
«Я признаю свои ошибки, следствию препятствовать не собираюсь, в будущем подобного допускать не буду», — сказала Митрошина в зале суда.
Тем временем по информации РЕН ТВ, Чертановский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
Шикарная жизнь.
Александра Митрошина родилась 27 июня 1994 года в Карелии. После школы она поступила на журфак МГУ, а в 2017 году окончила магистратуру «медиапроизводство в креативных индустриях». Покорять соцсети Митрошина начала еще в далеком 2011 году. Тогда ее основными рубриками были путешествия и гаджеты.
Аудитория Митрошиной быстро выросла, поэтому девушке пришлось менять тематику своего блога. Позже она начала создавать контент о здоровом образе жизни. В настоящее время у Митрошиной около 4 миллионов подписчиков. Также она ведет телеграм-канал и подкаст под псевдонимом «Матерь бложья».
Блогер выпустила авторские тренировки «Точный фитнес» с бодибилдером Дмитрием Путылиным. Однако массовый успех Митрошина завоевала, когда начала продвигать в массы свои курсы по раскрутке соцсетей. Кумир молодежи рассказала, что за 2021 год личные проекты принесли ей более 300 миллионов рублей.
Впрочем, у подписчиков никогда не возникло сомнений в высоких заработках блогера. Знаменитость регулярно демонстрирует свою роскошную жизнь. Яхты, частные перелеты, дорогие автомобили, отдых на самых дорогих курортах. Блогер с удовольствием демонстрировала фанатам свою безбедную жизнь.